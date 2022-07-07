Son dakika! Muğla jandarması havadan İHA destekli 9 bin 151 personelle bayram nöbetinde

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince tatillerini Muğla'da geçirecek yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güven içinde tatillerini geçirmeleri için havadan İHA destekli Dalyan kanalında denetim botu ve karada da toplam 9 bin 151 personelle görev yapacak.

Başta trafik, asayiş, terör, yasa dışı göç ve uyuşturucu gibi asayiş olayları için Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında toplam 9 bin 151 personel ve 2 bin 188 ekip gece gündüz görev başında olacak.

Jandarma trafik ekiplerince 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganıyla güvenli bir trafik ortamının oluşturulması, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Kurban Bayramı ve sonrasında Muğla'da yoğun bir turizm hareketliliği yaşanması bekleniyor. Muğla'yı ziyaret eden vatandaşların ve turistlerin trafikte huzur içerisinde seyahat etmeleri, güvenli bir ortamda tatillerini geçirmeleri için risk analizleri yapılacak. Suç ve suçlu odaklı çalışmalar ile vatandaşlar rahatsız edilmeden 24 saat esasına göre yaya, motorlu devriyeler ile kritik bölgelerde tesis edilen kontrol noktaları ve karadan/havadan trafik denetimleriyle gerekli tedbirler alınırken, İHA'larla bölge sürekli kontrol edilecek. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa