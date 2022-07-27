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Son Dakika | Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

Son Dakika | Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Muğla'nın Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.55 sıralarında çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Y ve A.Y Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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