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Son Dakika | Muğla'da tarım arazinde yangın çıktı

Son Dakika | Muğla'da tarım arazinde yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Ula ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, Gökova Mahallesi Sarıkaya mekiindeki bir tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ola yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava araçları da sortileri ile alevlerin kontrol altına alınabilmesi için destek vermeye başladı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla Ula 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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