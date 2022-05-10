Son dakika haber... Fethiye'de esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Fethiye'de esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Fethiye'de esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye İlçesinde bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para almaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para almaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran bir esnafın, bazı kişiler tarafından silahla tehdit edilerek parasının istendiği şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler V.Ö, K.O.H, T.Ç, N.Y, Y.A, A.E.Y ve U.D gözaltına alındı. Yapılan armada ise tabanca ele geçirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title