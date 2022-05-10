Son dakika haber... Fethiye'de esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para almaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran bir esnafın, bazı kişiler tarafından silahla tehdit edilerek parasının istendiği şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler V.Ö, K.O.H, T.Ç, N.Y, Y.A, A.E.Y ve U.D gözaltına alındı. Yapılan armada ise tabanca ele geçirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa