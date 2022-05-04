Son dakika... MSB: "Zeytindalı Harekat Bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu bir asker şehit oldu.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre MSB: "Zeytindalı Harekat Bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu bir asker şehit oldu.
MSB: "Zeytindalı Harekat Bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu bir asker şehit oldu. Saldırı sonrası belirlenen hedefler ateş altına alındı ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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