Son dakika... MSB: "Zeytindalı Harekat Bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu bir asker şehit oldu. - Haberler

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Son dakika... MSB: "Zeytindalı Harekat Bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu bir asker şehit oldu.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... MSB: 'Zeytindalı Harekat Bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu bir asker şehit oldu.

Edinilen son dakika gelişmesine göre MSB: "Zeytindalı Harekat Bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu bir asker şehit oldu.

MSB: "Zeytindalı Harekat Bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu bir asker şehit oldu. Saldırı sonrası belirlenen hedefler ateş altına alındı ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saldırı, Şehit, Asker, 3. Sayfa, Haberler

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