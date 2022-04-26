Son dakika! MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Nisan'da teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah... - Haberler

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Son dakika! MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Nisan'da teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Nisan'da teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah...

Son dakika haberler... MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Nisan'da teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Fırat Canlı şehit olmuştur.

MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Nisan'da teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Fırat Canlı şehit olmuştur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şehit, Fırat, Silah, Nisan, 3. Sayfa, Haberler

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