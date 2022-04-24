Son dakika haber... MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa