Son dakika haber... MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale... - Haberler

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Son dakika haber... MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... MSB: 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale...

Son dakika 3. sayfa haberi... MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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