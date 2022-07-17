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Son dakika haberi... MSB: Saldırı girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... MSB: Saldırı girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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