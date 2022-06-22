Son dakika: Moğolistan'da vinç devrildi: 2 ölü - Haberler

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Son dakika: Moğolistan'da vinç devrildi: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Moğolistan'da vinç devrildi: 2 ölü

Bir son dakika haberine göre Moğolistan'da bir inşaat alanındaki vincin devrilmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Moğolistan'da bir inşaat alanındaki vincin devrilmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'un Han-Ul ilçesinde inşaat alanındaki bir vinç devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, vincin devrilmesi sonucu 20 ve 36 yaşlarındaki 2 inşaat işçisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Vincin neden devrildiği henüz bilinmezken, soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ULAN BATUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Moğolistan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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