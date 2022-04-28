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Son dakika... Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KIRKLARELİ (İHA) - Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kapladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depolama tesisinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrika satış mağazasına da sıçradı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - 3. Sayfa

Kırklareli, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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