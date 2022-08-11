Haber : Son Dakika | Mısır tarlasında ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Mısır tarlasında ölü bulundu

 - Güncelleme:
Son Dakika | Mısır tarlasında ölü bulundu

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 48 yaşındaki adam, mısır sulamak için gittiği tarlada ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 48 yaşındaki adam, mısır sulamak için gittiği tarlada ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Küçükyapalak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede ikamet eden ve tarla işlerinde çalışan Ercan Öksüz (48), sabah saatlerinde mısır sulamak için tarlaya gitti. Öksüz, öğle saatlerinde aile fertleri ile telefonda görüştü. Aradan bir süre geçtikten sonra Öksüz'ü arayan aile fertleri, telefona cevap alamayınca endişeye kapılarak tarlaya gitti. Olay yerine gelen yakınları, Öksüz'ü suladığı tarlaya yakın bir bölgedeki kulübenin içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Öksüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ercan Öksüz'ün cansız bedeni, savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Vücudunda herhangi bir yaralanma ya da darp izine rastlanmayan Öksüz'ün kesin ölüm nedeni otopsiden sonra netlik kazanacak. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Jandarma Elbistan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title