Son dakika! Minibüs ile otomobil çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika! Minibüs ile otomobil çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Minibüs ile otomobil çarptı: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Çorum'da bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, çevreyolu bulvarının arka sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun A.'nın kullandığı 19 DV 699 plakalı otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 19 S 0316 plakalı minibüs ara sokakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Dursun A. ile araçta bulunan oğlu Abdulkadir A., yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan baba-oğul 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Minibüs, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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