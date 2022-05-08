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Son Dakika | Meydanda unutulan çanta bomba paniğine neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Meydanda unutulan çanta bomba paniğine neden oldu

Son dakika haberi: Gaziantep kent meydanında unutulan el çantası, bomba paniğine neden oldu.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep kent meydanında unutulan el çantası, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha ekipleri tarafından patlatılan valizden kıyafet çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı otobüs duraklarının 50 metre ilerisinde unutulan çanta hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Meydan önünden geçen yolları kısa bir süre araç trafiğine kapatan ekipler, çevredeki yayaları da uyararak çantaya yaklaşmasını önledi.

Olay yerine çağrılan özel kıyafetli bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı.

Ekipler, kıyafetlerin ve çantanın sahibini belirlemek için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Demokrasi, 15 Temmuz, Gaziantep, Bomba, 3. Sayfa, Haberler

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