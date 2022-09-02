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Mersin haberi! Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Mersin haberlerine göre Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 kişi tutuklandı Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 kişi tutuklandı

MERSİN - Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Operasyonda 5 kilo 823 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler merkez Toroslar ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde 2 şahsın, orman arazisine kenevir ektiği ve satış yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste ve ormanlık alanda yapılan aramada 5 kilo 823 gram kubar esrar, 1 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler

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