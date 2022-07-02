Son Dakika | Mersin'de nakliye kamyonu kaza yaptı: 4 ölü - Haberler

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Son Dakika | Mersin'de nakliye kamyonu kaza yaptı: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Mersin'de nakliye kamyonu kaza yaptı: 4 ölü Mersin'in Mut ilçesinde ölüm virajı olarak anılan bölgede kamyonun karşı şeride geçerek şarampole savrulması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi Mersin'in Mut ilçesinde evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyon, daha önce bir çok kaza meydana geldiği...

Mersin'de nakliye kamyonu kaza yaptı: 4 ölü

Mersin'in Mut ilçesinde ölüm virajı olarak anılan bölgede kamyonun karşı şeride geçerek şarampole savrulması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyon, daha önce bir çok kaza meydana geldiği için ölüm virajı olarak anılan bölgede şarampole savruldu 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mut- Karaman karayolunun 5. kilometresinde Yapın Mahallesi yakınlarında ölüm virajı olarak anılan bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman istikametinden Mersin istikametine seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 33 B 4458 plakalı evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyonun sürücüsü, virajda yoldan çıkarak karşı şeritten şarampole savruldu. Kazada araçta bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, bir kişi ise ilçe devlet hastanesinden Mersin'e ambulansla sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirenlerin cansız bedeni de morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Çetin - 3. Sayfa

Karaman Mersin Mut 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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