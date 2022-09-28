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Son Dakika | Mersin'de DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | Mersin'de DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı 6 aylık çalışmada DEAŞ terör örgütü propagandası yapan ve görüntüleri bulunan, ayrıca terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet göstererek örgüt adına para transferleri gerçekleştiren H.E.M., O.E.M., B.N., M.E.Y., F.A., A.C., E.A., N.B, A.A. ve Y.O. isimli şüphelileri tespit etti. 26 Eylül sabahı 250 polisin katılımıyla 10 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.A., H.M., Y.O. tutuklanırken, A.Ç., N.B., B.N. adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla, A.A., M.E.Y. ile F.A. ise yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Ekipler hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin de yakalamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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