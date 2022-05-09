Son dakika haberi: Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Haberler

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Son dakika haberi: Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre - Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi.

- Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

MERSİN - Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus'ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, belirlenen bazı şahısları gözaltına aldı.

Polislerin adreslerde aramaları devam ederken, suç unsurlarına da el konuldu.

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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