Son Dakika | Mersin'de 1 kaleşnikof ile 2 silah ele geçirildi Son dakika haber: Mersin'de 1 kaleşnikof ile 2 silah ele geçirildi Mersin'de suç işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Mersin'de 1 kaleşnikof ile 2 silah ele geçirildi MERSİN - Mersin'de suç işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kaleşnikof ile 2 silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, asayişe müessir suçları organize olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon D.Y., R.Ş. ve K.K. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda AK-47 kaleşnifof, 2 tabaca, 4 şarjör ile 55 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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