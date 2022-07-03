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Son dakika: Meksika'da sel hayatı felç etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gündem haberine göre - Meksika'da sel hayatı felç etti Meksika'nın başkenti Mexico City'de etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel hayatı felç etti.

- Meksika'da sel hayatı felç etti

MEXİCO CİTY - Meksika'nın başkenti Mexico City'de etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel hayatı felç etti.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Yağış nedeniyle kentte bir nehrin taştığı bildirilirken, ulaşımda ise aksamalar yaşandı. Yüksekliği 1 metreyi bulan sel suları şehrin caddelerinde bulunan araçların sürüklenmesine yol açarken, bazı araçlar ise trafikte mahsur kaldı. Şehrin güney kesimlerinde etkisini daha fazla gösteren yağışlar sebebiyle Mexico City Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Bakanlığı, başkentin 10 belediyesinde sarı alarma geçildiğini bildirirken, selde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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