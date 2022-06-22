Son dakika! Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek veriyor - Haberler

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Son dakika! Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek veriyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek veriyor

Son dakika haberler... Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınını söndürme çalışmalarında Muğla ve çevre il emniyet müdürlüklerinden 12 TOMA görevlendirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınını söndürme çalışmalarında Muğla ve çevre il emniyet müdürlüklerinden 12 TOMA görevlendirildi.

Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde süren orman yangınını söndürme çalışmalarına Muğla ve çevre il emniyet müdürlükleri de destek veriyor. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 TOMA, 103 araç ve 246 personel görevlendirilirken, bölgeye Afyonkarahisar'dan 1, Denizli'den 1, İzmir'den 5, Manisa'dan 2 ve Aydın'dan 3 olmak üzere toplam 12 TOMA ve 24 personel sevk edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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