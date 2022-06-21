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Son dakika: Marmaris'te orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Marmaris'te orman yangını Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Marmaris'te orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalede bulunmaya çalışıyor.

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - 3. Sayfa

Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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