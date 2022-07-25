Son Dakika | Marketten hırsızlık kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde bir marketten balyalanmış gazete ile demir gazete kutusunun çalınma anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir marketten balyalanmış gazete ile demir gazete kutusunun çalınma anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi, İsmet Paşa Bulvarı'nda bulunan Tuncay Y. adlı kişiye ait marketin ön tarafında, hurdacılık yapan 2 kişi, demir gazete kutusundan yaklaşık 120 adet balyalanmış gazete ile demir gazete kutusunu geldikleri aracın kasasına yükleyerek kaçtı.
Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İş yeri sahibinin şikayeti üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa