Son Dakika | Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu, 1 gün sonra jandarma ekipleri buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu, 1 gün sonra jandarma ekipleri buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu, 1 gün sonra jandarma ekipleri buldu

Son dakika habere göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 83 yaşındaki vatandaş, 1 gün sonra jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 83 yaşındaki vatandaş, 1 gün sonra jandarma ekipleri tarafından bulundu. Su ve yemek verilen yaşlı adam, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'nın Kilkuyu köyünde yaşayan 83 yaşındaki M.G., mantar toplamak için dün sabah saatlerinde ormana gitti. Mantar toplarken ormanda ilerleyen M.G. yolunu kaybetti. M.G.'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 asayiş timi, 1 komando timi, 1 jandarma arama kurtarma timi (JAK), 1 iz takip köpek unsuru ve 1 arama kurtarma köpek ile arama çalışması başlatıldı. Ekipler dronla da ormanı havadan taradı. Yaşlı adamın gidebileceği bölgeyi çembere alan ekipler, köylülerin de aramalara katılmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Saat 14.00 sıralarında M.G., köyünden 6 kilometre uzakta bir ağaç altında bitkin durumda yatarken buldu. Yaşlı adama ilk müdahale komando timinin sıhhiyeci personeli tarafından yapıldı. Daha sonra su ve yiyecek verilen yaşlı adam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Jandarma Saat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title