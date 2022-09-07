Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kırkağaç'ın Yağmurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (46) idaresindeki plakası belirlenemeyen araç ile karşı yönden gelen C.E. (28) yönetimindeki 45 AGH 163 plakalı araç, Ova Cami mevkisinde çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Araç sürücüleri C.E. ve H.K. ile iki araçta yolcu olarak bulunan A.G. (5), A.G. (10), C.E. (28), S.K. (38) ve F.D. (68) yaralanarak ambulansla Soma ve Akhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırkağaç Tragger Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title