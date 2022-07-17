Son dakika... Manisa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü: 5 yaralı - Haberler

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Son dakika... Manisa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Manisa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü: 5 yaralı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Gölmarmara yolu Karapınar Mahallesi Hayvan Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan A.Ç. (20) idaresindeki 45 AHN 364 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan T.Ç. (48), S.Ç. (44), E.Ç. (15) ve F.Ş. (71) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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