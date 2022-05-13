Son dakika! Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 7 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullandığı bilgisi alınan Ö.Y., M.A. ve B.K. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahısların içinde bulunduğu araçta yapılan aramada, 7 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandı. Ayrıca Ö.Y. isimli şüphelinin tehdit suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli Ö.Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa