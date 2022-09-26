Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Kuyumcuya sahte altın veren kadın polisten kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | Kuyumcuya sahte altın veren kadın polisten kaçamadı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da bir kuyumcuya girerek sahte altın bilezik satan yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da bir kuyumcuya girerek sahte altın bilezik satan yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Gölbatmaz Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya giren yabancı uyruklu G.A. isimli kadın, 16 gram ağırlığında 9 bin TL değerinde bulunan sahte altın bileziği kuyumcuya satarak olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra altın bileziğin sahte olduğunu anlayan Hasan Erdal Toprak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri verilen eşkal doğrultusunda G.A'yı kent merkezinde aramaya başladı. Yunus polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde G.A., Gölbaşı Caddesi üzerinde yakalandı. Burada gözaltına alınan kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanılan olay anları ise iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title