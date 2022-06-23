Son dakika... Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Son dakika haberlerine göre Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarihisar Karayolu Zafertepe Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, freni tutmadığı iddia edilen otobüs, seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada, isimleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobillerden biri kullanılmaz hale geldi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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