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Son Dakika | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Kütahya'da polisin 2 kişinin evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Kütahya'da polisin 2 kişinin evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde G.K.(24) ve N.İ.G. (20) isimli şahısların adreslerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet kartuş, 4 adet payp ve 0,66 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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