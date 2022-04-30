Son dakika: Kütahya'da trafo yangını paniğe neden oldu - Haberler

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Son dakika: Kütahya'da trafo yangını paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'da bir elektrik trafosunda çıkan yangın korkuttu.

Kütahya'da bir elektrik trafosunda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, 30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir elektrik trafosunda ısınmadan dolayı önce patlama daha sonra da yanın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler tarafından elektrik akımı kesilerek, itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edildi.

Yangının söndürülmesi sonrasında zarar gören trafo, görevliler tarafından değiştirildi. Yaşanan patlama ve çıkan yangından dolayı kesilen elektrik akımları trafonun değiştirilmesi sonrasında yeniden verildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

30 Ağustos, Kütahya, Patlama, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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