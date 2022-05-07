Son Dakika | Kuşadası'nda yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri Kuşadası ilçesinde düzenledikleri operasyonda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 kişi adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kuşadası'nda aldıkları bir istihbaratı değerlendirdi. 09 DH plakalı bir otomobil ile kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan ekipler yapılan hazırlık sonrası Kuşturda bulunan polis noktasında beklemeye başladı. Otomobili kontrollü bir şekilde durduran Aydın polisi, otomobilde yaptıkları aramada yarım kilo kristal olarak edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta bulunan S.Ç., V.K. ve Y.B., gözaltına alındı. Kuşadası adliyesine sevk edilen 3 kişiden S.Ç. ve V.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.B. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa