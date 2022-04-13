Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de korkutan yangın... Alt katta mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de korkutan yangın... Alt katta mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, 4 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede alevlere teslim olurken, alt katta mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı.

Yangın, Saat 12.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi 1. Çamlık sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Alt kattaki bir dairede mahsur kalan yaşlı kadını ise vatandaşlar kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın diğer dairelere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmaya mahal vermeyen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.