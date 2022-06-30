Son dakika: Köyceğiz'de orman yangını kısa sürede söndürüldü - Haberler

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Son dakika: Köyceğiz'de orman yangını kısa sürede söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Köyceğiz'de orman yangını kısa sürede söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ağla Yaylası yolu üzerindeki ağaçlık alanda çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ağla Yaylası yolu üzerindeki ağaçlık alanda çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Köyceğiz İlçesi Yeni Mahalle Soğuk hava deposu yanında öğle saatlerinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi ve Orman yangın gözetleme kulelerinden bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

Ağla yaylası yolu üzerindeki fıstık çamlarının da bulunduğu bölgede örtü yangın olarak başlayan yangına itfaiye ve arözler müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Köyceğiz İtfaiye Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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