Son dakika: Kovalarda kenevir üretimine jandarma operasyonu - Haberler

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Son dakika: Kovalarda kenevir üretimine jandarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Kovalarda kenevir üretimine jandarma operasyonu

Son dakika haberler... Aksaray'da kovalarda kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da kovalarda kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Operasyon, Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde müstakil eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin bahçesinde kimliğimi yetiştirilerek uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik bilgi alan Aksaray İl Jandarma Komutanı İstihbarat şubesi ekipleri ismini ve ikametini belirledikleri Kadir K. (22) isimli şüpheliyi takibe aldı. Bir hafta teknik ve fiziksel olarak yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda evin bahçesinde kovalar içerisinde 4 kök kenevir bitkisi ve bir miktar esrar ele geçirildi. Şüpheli Kadir K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Aksaray Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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