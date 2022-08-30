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Son Dakika | Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tır parkına daldı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tır parkına daldı: 1 yaralı

Son dakika haberler: Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Ankara yolu 6. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 55 YE 335 plakalı otomobil, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için dinlenme tesisine daldı. Hurdaya dönen araçta yaralanan bayan sürücü, kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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