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Son dakika! Konya'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Konya'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Konya'da evinde tarihi eser ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'da evinde tarihi eser ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin evinde tarihi niteliği bulunan eserler olduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 7 sikke, 2 deri kaplı kitap, "bereket tanrısı" olarak adlandırılan figür, 14 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen taş bulundu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Doğan - 3. Sayfa

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