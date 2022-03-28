Son dakika... Konya'da sokak ortasındaki cinayet anı kamerada

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'da sokak ortasındaki cinayet anı kamerada

Konya'nın Beyşehir ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle av tüfeğiyle eşinin gözleri önünde öldürülen Musa Yaman'ın vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, borçlu olduğu şahsı alacağını vereceğini öne sürüp evinin önüne çağırdıktan sonra av tüfeğiyle ateş ederek öldüren katil zanlısının, cinayeti eşinin gözü önünde işlediği ortaya çıktı. Cinayet anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 26 Mart Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Yeni Mahalle Seyran Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Yaman dairesini satarak parasını zanlı Osman Ö.'ye borç olarak verdi, ancak geri alamadı. Osman Ö., süt toplama aracıyla şoförlük yapan Musa Yaman'ı borcunu ödeyeceğini söyleyip evinin önüne çağırdı. Süt toplama aracıyla adrese gelen Musa Yaman aracından inmek istediği sırada kendisini bekleyen Osman Ö. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Musa Yaman da yaralı vaziyette yanındaki bıçağını çıkararak kendisine ateş eden Osman Ö.'yü hafif şekilde yaraladı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Musa Yaman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif şekilde yaralanan Osman Ö. ise hastanedeki tedavisi sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesine sevk edildi. Zanlı Osman Ö. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Isparta'nın Eğirdir ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Musa Yaman, ailesinin isteği üzerine dün Beyşehir'de toprağa verildi. Musa Yaman, Çarşı Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazı sonrasında şehir kabristanında defnedildi.

Eşinin gözleri önünde işlenen cinayet anı kamerada

Öte yandan, sokak ortasında yaşanan cinayetin ardından polis ekipleri çevrede bulunan site ve binalardaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda güvenlik kamerası kayıtlarında cinayet anının görüntülerine ulaşıldı. Güvenlik kamerası kaydında, cinayet zanlısının borçlu olduğu kişiyi elindeki tüfekle vurma anı ve sonrasında yaşanan arbede anları yer alıyor. Görüntünün devamında, kocasına ateş açılması sonrasında araçta bulunan Musa Yaman'ın eşinin de koşarak araçtan inip zanlıya engel olmaya çalıştığı yer alıyor. Av tüfeğiyle ateş açılması ve sonrasında yaşanan arbedenin ardından Musa Yaman'ın yere yığılmasıyla katil zanlısının, aracın yanına giderek yere düşen peruğunu tekrar başına koyduğu görülüyor.