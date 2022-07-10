Son dakika haberi: Konya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı Son dakika gelişmesine göre - Konya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. - Konya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir-Seydişehir Karayolu'nun 1. kilometresinde muayene istasyonu yakınlarındaki çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem O. yönetimindeki 42 AGJ 290 plakalı otomobil ile Veysel Ö. yönetimindeki minibüs kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu çarpışmanın şiddetiyle minibüs refüje çıkarak durabildi. Kazada, minibüs sürücüsü Veysel Ö. ile aynı araçta bulunan H.Ö., S.Ö., C.N., G.Ö., F.N.N., Y.A.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - 3. Sayfa Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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