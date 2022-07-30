Son Dakika | Konya'da ev yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Konya'da ev yangını

Son Dakika | Konya'da ev yangını

Son dakika haberleri... Konya'da bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

 - Güncelleme:

Konya'da bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Düzyayla Sokakta bir apartmanın 1. katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfak balkonundan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında evde maddi hasar meydana geldi. Yangınının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selçuklu İtfaiye Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title