Son Dakika | Kontrolden çıkan otomobil belediyenin bahçesine düştü: 3 yaralı - Haberler

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Son Dakika | Kontrolden çıkan otomobil belediyenin bahçesine düştü: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Kontrolden çıkan otomobil belediyenin bahçesine düştü: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak belediye bahçesine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak belediye bahçesine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Yüksekova Belediyesi yerleşkesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KA 1965 plakalı Volkswagen marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak belediye bahçesine düştü. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, arabada ise büyük hasar oluştu. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yüksekova Hakkari 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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