Son Dakika | Komşuların kavgasında silahlar konuştu: 2'si ağır 3 yaralı - Haberler

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Son Dakika | Komşuların kavgasında silahlar konuştu: 2'si ağır 3 yaralı

Son Dakika | Komşuların kavgasında silahlar konuştu: 2'si ağır 3 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

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Kastamonu'da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Kastamonu merkez ilçesine bağlı Köklü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan N. ile komşusu Mehmet G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ertan N. ve Mehmet G. birbirlerine silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ertan N. ve Mehmet G. ağır yaralanırken, olay sırasında şahısların yanına gelen Mehmet G.'nin babası da kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ertan N. ve Mehmet G.'nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Şahısların arasındaki tartışmanın Ertan N.'nin Mehmet G.'nin eşine rahatsız edici mesaj göndermesinden sonra yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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