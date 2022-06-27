Son dakika: Kolombiya'da boğa güreşi sırasında tribün çöktü: 4 ölü, 322 yaralı - Haberler

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Son dakika: Kolombiya'da boğa güreşi sırasında tribün çöktü: 4 ölü, 322 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... - Kolombiya'da boğa güreşi sırasında tribün çöktü: 4 ölü, 322 yaralı Kolombiya'da bir stadyumda boğa güreşi sırasında tribünün çökmesi sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 322 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

- Kolombiya'da boğa güreşi sırasında tribün çöktü: 4 ölü, 322 yaralı

BOGOTA - Kolombiya'da bir stadyumda boğa güreşi sırasında tribünün çökmesi sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 322 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kolombiya'nın Tolima eyaletindeki El Espinal kentinde bulunan bir stadyumda düzenlenen boğa güreşi sırasında ahşap 3 katlı tribün çöktü. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yaşanan faciada 2'si kadın biri çocuk en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 322 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edildi.

Kolombiya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Gustavo Petro benzer olayların daha önce de yaşandığını belirterek, yerel yönetimlere insanlar ve hayvanların öldüğü bu tür etkinlikleri yasaklamaları çağrısında bulundu.

Tolima Valisi Jose Ricardo Orozco da yaptığı açıklamada, bu etkinliklerin hayvanlar için tehlikeli ve zalimce olduğunu ifade ederek yasaklanması için harekete geçeceklerini söyledi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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