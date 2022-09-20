Son Dakika | Koku üzerine eve gelen polis 72 yaşındaki adamı ölü buldu 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Seyrantepe mahallesinde tek başına yaşayan 72 yaşındaki kalp hastası Abdullah Bodur evinde ölü bulundu. Gaziantep'in Seyrantepe mahallesinde tek başına yaşayan 72 yaşındaki kalp hastası Abdullah Bodur evinde ölü bulundu. Olay, Gaziantep'in Seyrantepe mahallesinde meydana geldi. Halısını yıkamaya veren evde tek başına yaşayan 72 yaşındaki Abdullah Bodur, yıkanan halılarını geri getiren halıcılar kapıyı kimsenin açmaması üzerine şüphelenerek polisi aradı. Eve gelen polis ekibi yaşlı adamı ölü buldu. Cesedin koktuğunu fark eden polis ekipleri yaşlı adamın 2 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Bodur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenaze yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Koku üzerine eve gelen polis 72 yaşındaki adamı ölü buldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.