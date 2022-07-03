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Son dakika! Kocaeli'de fabrikada yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Kocaeli'de fabrikada yangın

Son dakika haberler: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'ta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çayırova İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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