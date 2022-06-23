Son dakika! KKTC'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! KKTC'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! KKTC'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Son dakika haber... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İskele'ye bağlı Mersinlik köyünde 2 gündür devam eden yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İskele'ye bağlı Mersinlik köyünde 2 gündür devam eden yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İskele'ye bağlı Mersinlik köyünde 2 gün önce ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, alevlerin büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangından etkilenen bölgenin rehabilitasyonu için 600 bin fidan gerektiğini açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte, helikopterle yangın alanını inceledi. - LEFKOŞA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kıbrıs 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title