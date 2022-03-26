Son dakika... Kırşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de, tır ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir - Aksaray kara yolunda meydana gelen kazada seyir halinde olan E.Ç.'nin kullandığı 40 BA 554 plakalı tır ile M.T.'nin sürücüsü olduğu 40 AAT 540 plakalı minibüs Kesikköprü mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsün şoförü M.T., olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan tır şoförü ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kırşehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yaşanan kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KIRŞEHİR