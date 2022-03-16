Son dakika... Kırşehir'de kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Kırşehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kaçak tütün operasyonu yapıldı.
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kaçak tütün operasyonu yapıldı.
Yapılan operasyonda İ.E., ve Y.B., teknik takibe alındı. Aramalarda; Bandrolsüz ve içi doldurulmuş bin 800 paket içerisinde 36 bin adet sigara ile makaron ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa