Son dakika... Kırklareli'ndeki fabrika yangını büyüyor

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'ndeki fabrika yangını büyüyor

- Yangın söndürme çalışmalarına askeri itfaiye de katıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın büyüyerek devam ediyor. Yangının diğer işyerlerine sıçramasıyla çevre illerden itfaiye ekipleri desteğe gelirken askeri itfaiye de söndürme çalışmalarına katıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek diğer işyerlerine sıçradı. Yangının büyümesiyle çevre illerden itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, askeri itfaiye de olay yerinde yangınla mücadele çalışmalarına katıldı.

Dumandan etkilenenler 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde sevk edildi. Yangının sıçramadığı çevre işyerlerinde bulunan vatandaşlar ise yangının büyüme ihtimaline karşı işyerlerinde bulunan eşyaları tahliye etmeye başladı.