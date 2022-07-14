Son Dakika | Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü Edinilen son dakika haberine göre Kırklareli'nde bir evde tüpün alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kırklareli'nde bir evde tüpün alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy köyünde Hüseyin Haskol'a ait evde tüpün alev alması sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce tüp patlamadan yangın söndürüldü. Yangının ardından evde maddi hasar meydana geldi. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.