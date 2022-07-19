Son Dakika | Kırklareli'nde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor Son dakika haberleri... Kırklareli'nde 5 dekarlık alanda başlayan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Kırklareli'nde 5 dekarlık alanda başlayan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Osmancık köyünde başlayan orman yangınına ekipler anında müdahale etti. 5 dekarlık alanda başlayan orman yangınına müdahale eden ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Yangına 2 helikopter, 3 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer, 3 yangın ilk müdahale aracı ile AFAD, Jandarma, UMKE, 112 ve Kızılay ekipleri sahada yangınla mücadele ediyor. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Lüleburgaz Kırklareli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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